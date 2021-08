Palmeiras empresta Lucas Lima ao Fortaleza

Lucas Lima será jogador do Fortaleza. O meia do Palmeiras vai ao clube cearense por empréstimo até o fim da temporada. O Fortaleza vai arcar com 40% dos vencimentos do atleta, que giram em torno de R$ 1 milhão por mês.

O atleta chegou ao Palmeiras em 2017 e nunca correspondeu em campo ao que se esperava dele em razão do tempo em que atuou no Santos e esteve até na seleção brasileira. Seu contrato com o Alviverde vai até o final de 2022.





Na semana passada, o jogador esteve próximo de retornar ao alvinegro praiano nos mesmos moldes da negociação com o Fortaleza. Mas a rejeição da torcida em redes sociais fez com que o clube alvinegro recuasse.

Lima fez oito jogos pelo Palmeiras na temporada -titular em cinco- e não jogou pelo Alviverde no Campeonato Brasileiro deste ano. Seu último gol pelo Palmeiras foi em março, na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano no Paulista.

Seu último jogo foi a derrota por 1 a 0 para o CRB, no Allianz Parque, que culminou com a eliminação do time na Copa do Brasil, nos pênaltis, em junho. Lima perdeu sua cobrança.