Palmeiras pode chegar a três jogos no Brasileiro sem sofrer gols pela 1ª vez desde julho

O Palmeiras vai enfrentar o Ceará às 19h desta quarta-feira (20), em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de completar três jogos sem sofrer gols pela primeira vez em mais de 80 dias na competição.



É um bom sinal para um time que precisa recuperar a melhor forma de seu sistema defensivo, atualmente o quinto mais vazado da competição. Como o técnico Abel Ferreira diz, o ataque já faz sua parte: é o quarto melhor, atrás só de Atlético-MG, Flamengo e Red Bull Bragantino.

O Palmeiras vem de empate sem gols contra o Bahia, em Salvador, em 12 de outubro, seguido da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último domingo (17), encerrando a série de sete jogos sem vencer que se arrastava desde 21 de setembro -cinco destes jogos foram pelo Brasileiro, além dos dois empates contra o Atlético-MG pela semifinal da Libertadores, um deles sem gols e outro em 1 a 1.



Na série de três jogos sem ser vazado que obteve no fim de julho pelo Nacional, o clube alviverde enfrentou, no dia 18, o Atlético-GO, batido por 3 a 0. Seis dias depois, venceu o Fluminense por 1 a 0, desta vez em casa, e, na sequência, empatou em 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, no dia 31. Se considerados os jogos pela Libertadores, a série acima sobe para cinco partidas, com as duas vitórias por 1 a 0 sobre a Universidad Católica (CHI) nas oitavas.

As duas últimas partidas do Palmeiras e também a trinca sem sofrer gols de julho têm um jogador em comum: Felipe Melo. Mas, diferentemente dos jogos de três meses atrás, nos quais Melo estava improvisado na zaga, devido a lesão de Luan, desta vez, o camisa 30 aparece como volante.



Danilo, com canelite nas duas pernas, não tem condições de jogo ainda. E, na ausência do garoto, Felipe Melo vem se tornando dono da posição. Assim como ocorreu em rodadas anteriores, quando Zé Rafael sentiu o tornozelo e deixou de ser opção para Abel Ferreira .



Contra o Ceará, o volante veterano deve mais uma vez aparecer entre os titulares, que serão os seguintes: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Luiz Adriano.



Na campanha do Brasileiro de 2020, o Palmeiras teve uma só sequência de quatro partidas sem gols sofridos, que, curiosamente, teve também Atlético-GO e Fluminense entre os clubes pelos quais o Palmeiras passou ileso.



Entre 25 de outubro e 2 de novembro, sob o comando do interino Andrey Lopes, o Cebola, o clube alviverde fez 3 a 0 na equipe de Goiás e repetiu o categórico placar contra o Atlético-MG de Jorge Sampaoli. Já com Abel, venceu o Vasco em 8 de novembro, no Rio, e o Fluminense seis dias depois, em casa, por 2 a 0.



Em 2019, houve uma quadra, com Felipão, e uma trinca, com seu sucessor, Mano Menezes.





Ficha técnica





Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (20)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: TV Globo, TNT e Premiere