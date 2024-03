Palmeirenses retornam da Data Fifa e podem atuar na semifinal do Paulista

Convocados pelas seleções brasileira e colombiana, os palmeirenses Endrick, Murilo e Richard Ríos desembarcaram nesta quarta-feira (27) em São Paulo acompanhados de Leila Pereira, que também participou da Data Fifa como chefe de delegação da CBF.



O Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília). O duelo é válido pela semifinal do Campeonato Paulista, em jogo único para definir um dos finalistas. Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam na outra semifinal, nesta quarta-feira (27).

Atletas estavam em Madri e voltaram no jato particular de Leila. Endrick e Murilo jogaram contra a Espanha no Santiago Bernabéu, enquanto Richard Ríos defendeu sua seleção no Estádio Civitas Metropolitano (do Atlético de Madri), onde enfrentou a Romênia. As duas partidas foram nesta terça-feira (26).



Richard Ríos foi quem mais esteve em campo entre os palmeirenses na Data Fifa. No primeiro amistoso de sua seleção (vitória por 1 a 0 sobre a Espanha), ele começou no banco e entrou após o intervalo. Contra a Romênia (vitória colombiana por 3 a 2), o meio-campista foi titular e não deixou o gramado.



Endrick saiu do banco nas duas partidas da seleção e fez dois gols. O atacante entrou aos 25 minutos do segundo tempo contra a Inglaterra (vitória brasileira por 1 a 0), e após o intervalo do jogo contra a Espanha (empate em 3 a 3).



Murilo não jogou na Data Fifa. O zagueiro palmeirense ficou entre os reservas nos dois amistosos e não foi acionado pelo técnico Dorival Júnior.