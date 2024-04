São Paulo e Palmeiras se reúnem antes de clássico e definem coletiva de Abel no MorumBIS

São Paulo e Palmeiras se reuniram na tarde desta quinta-feira (25) para definir os protocolos da partida entre as equipes na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão . Ficou definido que o time tricolor irá liberar a sala de coletiva para Abel Ferreira após o jogo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No Paulistão deste ano, o São Paulo não cedeu a sala de imprensa para a coletiva de Abel e afirmou em nota que, por reciprocidade, ofereceu o espaço da zona mista para o Palmeiras dar a coletiva. Segundo o clube tricolor, no último clássico disputado no Allianz Parque, o rival alviverde fez o mesmo.

Publicidade



O São Paulo está construindo uma sala de coletiva para os visitantes no Morumbis, mas ainda não está pronta. Após o episódio do Paulistão, o Palmeiras montou uma sala de coletiva para visitantes no Allianz Parque.



A reportagem apurou que o encontro foi tranquilo e respeitoso. Representantes de vários departamentos das equipes participaram da reunião, que também contou com a FPF e a Polícia Militar.



Também ficou determinado que o camarote de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, será no meio do campo.