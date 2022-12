Pelé continua melhorando da infecção respiratória

O ex-jogador Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, continua apresentando melhora do estado geral, em especial da infecção respiratória, de acordo com um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (12).





O ex-craque da seleção brasileira segue em quarto comum, com "sinais vitais estáveis e consciente". No entanto, ainda não existe previsão de alta.



O "rei do futebol" foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, que foi identificado em setembro de 2021.

Recentemente, as filhas de Pelé garantiram que o pai "não está em risco", apesar de ter tido Covid-19.



Kely Nascimento, uma das filhas do ídolo do Santos, publicou duas fotos nas redes sociais do hospital onde o pai está internado. Ela vive nos Estados Unidos e está no Brasil para as festas de final de ano.





Em uma das imagens postadas, ela aparece segurando uma das mãos de Pelé.