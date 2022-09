Promessa, Sandry não se firma após lesão e fica fora até do banco do Santos

Sandry vive um momento ruim no Santos. Pouco aproveitado pelo técnico Lisca, o meio-campista de 19 anos sequer viajou com a delegação para o último jogo, contra o Cuiabá, no empate em 0 a 0 na Arena Pantanal. Ele briga por vaga no banco de reservas diante do Goiás nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.







Dos seis jogos sob o comando de Lisca, Sandry atuou em dois. Ele entrou no segundo tempo contra Fluminense e América-MG e não convenceu. Diante do Flu, cometeu pênalti na Vila Belmiro e foi criticado.

Tido internamente como eterna promessa, Sandry ainda não se firmou de fato. O camisa 6 tem 29 partidas na temporada e apenas 13 como titular. Ele não fez gols e deu duas assistências.



Depois de ser titular na final da Libertadores contra o Palmeiras, Sandry teve grave lesão no joelho direito no início de 2021 e ficou oito meses sem atuar. Desde que retornou, em novembro, o desempenho é irregular.

Lisca vê muita qualidade técnica em Sandry, mas quer mais dele em termos táticos, principalmente no setor defensivo. O técnico entende que o Menino da Vila perdeu confiança e tenta reanimá-lo no dia a dia do CT Rei Pelé.



Os principais concorrentes de Sandry são os titulares Rodrigo Fernández e Vinicius Zanocelo. O experiente Camacho está na frente de Sandry, enquanto Vinicius Balieiro corre por fora em busca de espaço no meio-campo.

Ele tem contrato até 31 de maio de 2026. O Santos não pensa em emprestar seu volante, mas repensará a situação se ele não retomar o bom rendimento nesses meses finais de temporada.

