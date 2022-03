Queda precoce de Eutrópio confirma novo normal da SM no Londrina

O técnico Edinho vai assumir interinamente o Londrina até a contratação de um novo treinador. O filho do Rei Pelé e que dirige o time sub-20 do Tubarão entra no lugar de Vinícius Eutrópio, que foi demitido pelo gestor Sérgio Malucelli após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil.



Edinho vai comandar a equipe na partida de domingo (6) contra o Cianorte, no estádio do Café, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paranaense. Enquanto isso, a diretoria alviceleste procura um novo nome para assumir o clube e iniciar o planejamento visando a Série B, que começa em abril.



A decisão de demitir Vinícius Eutrópio foi exclusiva de Malucelli, que comunicou o treinador ainda na noite de quarta-feira (2), horas após a derrota para o Ceilândia por 2 a 0, no Distrito Federal. Assim como aconteceu em 2020 e 2017, o LEC caiu novamente logo na estreia da Copa do Brasil. Somente no início de ontem é que o LEC informou oficialmente a saída de Eutrópio e de sua comissão técnica.







A decisão de mudar o comando técnico neste momento da temporada é uma tentativa da direção alviceleste em ajustar o time pensando na Série B, que começa no dia 9 de abril. A diretoria entendeu que a produção da equipe está aquém do esperado e que era necessário trocar o treinador para não comprometer o início do Brasileiro.





