Reforço decide, Santos bate Guarani e se isola na liderança do Grupo A

As equipes voltam a campo no meio da semana. O Santos recebe o Corinthians, quarta (7), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Guarani enfrenta a Inter de Limeira, às 21h30, do dia seguinte.

O Santos contou com brilho de um reforço e venceu o Guarani por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O Santos controlou as ações, mas não envolveu o Guarani no primeiro tempo. A partida estava equilibrada no início, até que o time da casa se impôs. No entanto, o time alvinegro teve dificuldade de achar brechas e ainda desperdiçou as poucas chances criadas.





A estrela de Guilherme brilhou na volta do intervalo. O atacante inaugurou o placar após converter pênalti sofrido por ele mesmo, e depois marcou o segundo para confirmar a vitória. O Santos fez mais uma partida sólida com Carille, sofrendo pouco defensivamente, e emplacou a quarta vitória em cinco jogos no Estadual.





