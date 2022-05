São Paulo empata sem gols com Everton no Chile pela Sul-Americana

O São Paulo foi ao Chile na noite de quinta-feira (5) e ficou no empate sem gols com o Everton no estádio Sausalito em Viña del Mar.

Em quatro jogos pela Copa Sul-Americana, o Tricolor paulista, que é líder do grupo D, somou 10 pontos, com 3 vitórias e 1 empate. O time chileno é o segundo colocado, com cinco pontos.





A duas rodadas do fim da fase de grupos, a equipe da capital paulista precisa de uma vitória para garantir vaga nas oitavas.

O próximo jogo pela competição é no dia 19, quando recebe o Jorge Wilstermann-BOL no Morumbi. Antes, o São Paulo viaja para encarar, no Brasileiro, o Fortaleza, às 19h de domingo (8), e recebe o Juventude no dia 12 pela Copa do Brasil.