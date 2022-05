São Paulo vence o Santos em clássico com gol de pênalti no fim

Com um gol de pênalti nos minutos finais, o São Paulo venceu o Santos por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (2) no estádio do Morumbi, em partida que encerrou a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com o resultado, o Tricolor foi à 5ª posição, com sete pontos. Já o Peixe desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição no revés. A equipe também ficou com sete pontos, mas na 6ª posição.

Continua depois da publicidade





O São Paulo abriu o marcador aos nove minutos da primeira etapa, quando Patrick recebeu na esquerda e cruzou para o meio da área, Calleri subiu e cabeceou com perfeição para superar o goleiro João Paulo. Um pouco antes do intervalo, o Santos deixou tudo igual, quando Léo Baptistão cruzou rasteiro para Marcos Leonardo alcançar de carrinho para colocar no fundo do gol.





No entanto, o placar final foi definido somente nos últimos minutos em um lance que causou muita reclamação. Aos 34 minutos o juiz assinalou pênalti, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo) depois de a bola desviar na mão de Rodrigo Fernandez dentro da área. Em meio a muita reclamação dos santistas devido à reversão de um lateral na origem da jogada, o atacante Luciano cobrou a penalidade com perfeição para fechar o placar em 2 a 1.





São Paulo e Santos voltam a campo pelo Brasileiro no domingo (8), quando o Peixe recebe o Cuiabá na Vila Belmiro e o Tricolor visita o Fortaleza no Castelão.