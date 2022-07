São Paulo fica no empate sem gols com Atlético-MG no Brasileirão

Atlético-MG e São Paulo ficaram no empate sem gols na noite de domingo (10) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo foi a 28 pontos e é o terceiro colocado do Nacional. O Tricolor é o 7º, com 23.

O time paulista volta a campo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil na quinta-feira (14), às 20h, quando visita o Palmeiras. No Brasileiro, joga domingo (17), às 16h, ocasião em que recebe o Fluminense.





Já a equipe mineira enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil na quarta (13), às 21h30, na casa do adversário. Pela Série A, visita o Botafogo no domingo às 18h.