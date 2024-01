São Paulo sabe que precisa de reserva para Calleri, mas decidiu frear busca

Com alta procura, time feminino do Londrina/Tsuru seleciona jogadoras no domingo

Com a intenção de trazer novas atletas para integrar os times de base, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, o Londrina Esporte Clube vai realizar uma seletiva neste domingo (28), a partir das 8h30, no campo de futebol da Bratac Seda.