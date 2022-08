Sem Jhonny Lucas, Londrina EC procura substituto semelhante ao volante

A principal dúvida do técnico Adilson Batista para o jogo contra o Novorizontino é definir o substituto do volante Jhonny Lucas. Com o fim do contrato de empréstimo, o jogador não faz mais parte do elenco do Londrina e deixa uma lacuna a ser preenchida no meio-campo alviceleste.



Jhonny Lucas era um dos jogadores mais regulares do Tubarão na Série B e participou de 15 dos 21 jogos que a equipe fez no Brasileiro. Colaborou ainda com dois gols e duas assistências. "Não vejo um atleta com a característica do Jhonny aqui", frisou o treinador. "Então muda um pouquinho o jeito de jogar. Baixar a marcação, ter dois jogadores, um do lado outro, ou criar alternativas como fizemos em outros jogos".







O volante estava emprestado ao LEC desde o ano passado. O Londrina não efetivou a sua prioridade de compra dos direitos econômicos do jogador, que assim voltou para o seu clube de origem, o Sint-Truidense, da Bélgica. "Ele sempre foi um profissional exemplar e gostei muito de trabalhar com o Jhonny. Tem valências e características que nos ajudaram muito, mas isso faz parte do processo e temos que entender e buscar alternativas", afirmou Adilson.







Uma das opções do treinador é recuar o meia Gegê para fazer a função exercida por Jhonny Lucas. "Meu foco é ajudar e onde o professor optar vou procurar dar o máximo. Se for mais na faixa ofensiva, procurar criar mais, se for mais atrás, melhorar a saída de bola e participar mais do jogo. Pelo lado, ajudar a atacar e também marcar", comentou.







