Sete novas regras entram em vigor no futebol

COMPORTAMENTO DOS GOLEIROS EM PÊNALTIS







As provocações de Emiliano Martínez, goleiro da Argentina, durante as disputas de pênaltis na Copa do Mundo fizeram a IFAB debater e alterar a regra sobre o comportamento destes jogadores. A nova medida prevê que os goleiros devem ficar em cima da linha, frente à frente com o cobrador, sem agir de uma maneira que desconcentre ou distraia o adversário, bem como atrase a batida. Também não é permitido que esses atletas toquem nas traves ou na rede.