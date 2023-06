Tsuru Oguido promove seletiva de futebol feminino no sábado em Londrina

Meninas nascidas de 2008 a 2012 que gostem de jogar futebol podem participar da seletiva do time do Tsuru Oguido, que será neste sábado (1º), a partir das 14h30, no campo de futebol do Colégio Estadual Vicente Rijo em Londrina.





As interessadas devem estar munidas de um documento original com foto, acompanhadas por um responsável maior de idade e com roupas de prática esportiva. Para chegar ao local, deve-se entrar pela rua da Lapa (portão do estacionamento do colégio).

Não é obrigatório se inscrever para a seleção, mas quem quiser deixar o nome ou tirar dúvidas pode contatar o coordenador técnico da equipe sub-17, Johnny Gonçalves, pelo telefone (43) 99639-1277, ou o responsável pela equipe sub-14, Reginaldo Silva, pelo (43) 98447-7491.





Programada para ter aproximadamente uma hora e meia de duração, a seletiva será composta por jogos educativos e um coletivo.

Segundo Gonçalves, o objetivo é encontrar meninas que tenham aptidão para o esporte e possam desenvolver suas habilidades através do treinamento. “É difícil encontrar atletas para o futebol feminino, e muitas vezes as meninas que gostam do esporte acabam jogando com os meninos nas escolinhas. Essa é a nossa primeira seletiva em 2023, e a ideia é descobrir essas atletas e trazê-las para a nossa equipe, onde elas terão um ambiente especificamente voltado para o futebol feminino e poderão lapidar seu talento”, diz.





Ele destacou que o Tsuru Oguido vem participando de diversos campeonatos importantes em nível estadual e nacional. Devido a uma parceria com o LEC (Londrina Esporte Clube), firmada em 2019, ambas as categorias do time jogam com o uniforme do Tubarão.

“Nosso sub-17 foi campeão paranaense em 2022, e disputou o Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino de 2023. No final de julho, as meninas vão participar novamente do Paranaense levando as cores do LEC, o que é um grande orgulho para nós, por tudo o que o Tubarão representa para a cidade e pela sua importância no futebol nacional. E, no segundo semestre, tanto o sub-14 quanto o sub-17 disputarão os Jogos Escolares Bom de Bola”, frisa o treinador.





O projeto de futebol feminino é conduzido em parceria entre o Colégio Estadual Tsuru Oguido – que funciona como polo da equipe sub-17 – e o Colégio Estadual Vicente Rijo, que sedia o polo sub-14. Atualmente, 13 meninas treinam no polo sub-14 e 20 fazem parte da equipe sub-17.





“Nosso polo no Vicente Rijo tem o propósito de apresentar a modalidade às meninas e oferecer a elas a preparação inicial no esporte. Já o polo do Tsuru Oguido, onde treina a equipe sub-17, é mais voltado para as competições de alto rendimento”, aponta Gonçalves.