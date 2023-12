Vasco trabalha em reformulação, mantém Ramón Díaz e avança no mercado

A ampliação do contrato com a comissão de Ramón Diaz foi mais um passo na reformulação no Vasco, que pretende acelerar no mercado da bola.





O clube teve quase um anúncio por dia desde o fim da temporada, entre dirigentes, comissão e jogadores. Em pouco mais de 20 dias, foram 13 saídas e nove chegadas.

Publicidade

Publicidade





O Vasco vai anunciar em breve as compras dos direitos do lateral Paulo Henrique e do volante Matheus Carvalho. Há ainda a renovação encaminhada com Zé Gabriel.





O Cruz-Maltino anunciou ontem que ampliou o vínculo de Ramón Diaz até 2025, com possibilidade de chegar à 2027.

Publicidade





O treinador já vinha conversando com Alexandre Mattos -diretor que chegou em meio às mudanças- sobre a montagem do elenco.





A tendência é que reforços comecem a ser anunciados nos próximos dias. Mattos tem tratativas avançadas.

Publicidade