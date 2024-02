Veja quais títulos ainda faltam na galeria de troféus dos grandes clubes brasileiros

Ao bater o Palmeiras nos pênaltis no domingo (4) no estádio do Mineirão e levantar a taça da Supercopa do Brasil, o São Paulo passou a ser o único clube brasileiro com todos os títulos possíveis no calendário atual.

A equipe do Morumbi agora tem título de campeã estadual, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial de Clubes.

Fazendo um recorte e considerando apenas os adversários que já foram campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Corinthians é um dos que tem a chance de completar, em 2024, a lista de títulos possíveis em disputa.



Para isso, falta ao time da zona leste de São Paulo apenas a taça da Copa Sul-Americana. Com oito participações na competição, as melhores campanhas que a equipe alvinegra alcançou foram em 2019 e em 2023, quando caiu nas semifinais diante do Independiente del Valle, do Equador, e do Fortaleza, respectivamente.

O alvinegro garantiu a nona participação no torneio por ter terminado a última edição do Campeonato Brasileiro na 13º colocação.



Ao Grêmio e ao Flamengo também falta apenas a Sul-Americana para completar a lista de títulos. Segundo e quarto colocados no Brasileiro de 2023, respectivamente, gaúchos e cariocas se classificaram para a Copa Libertadores.

Para os dois, porém, disputar o torneio neste ano não seria um bom sinal. A dupla participará da Sul-Americana apenas se for mal na Libertadores -os oito clubes que terminarem em terceiro na fase de grupos e os quatro que caírem na terceira fase eliminatória da Libertadores ganham o direito de disputar a Sul-Americana.



Com seis participações cada, o Grêmio alcançou sua melhor campanha no torneio continental que ainda lhe falta em 2012, quando perdeu nas quartas de final para o Millonarios, da Colômbia; já o Flamengo chegou até a final, em 2017, sendo superado na ocasião pelo Independiente, da Argentina.

