Yuri Alberto faz três, Corinthians bate o Atlético-GO e avança na Copa do Brasil

Numa noite em que Yuri Alberto marcou os primeiros três gols pelo Corinthians e Renato Augusto voltou a ter uma atuação decisiva, o time alvinegro venceu o Atlético-GO por 4 a 1 na Neo Química Arena e avançou para a semifinal da Copa do Brasil.







A equipe de Vitor Pereira precisava de uma vitória por, ao menos, dois gols de diferença para provocar uma decisão por pênaltis, já que na ida havia perdido por 2 a 0. Mas a torcida corintiana queria mais, sobretudo após a queda do time nas quartas de final da Libertadores, diante do Flamengo, na semana passada, e da derrota para o Palmeiras, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.





O técnico português, que durante a semana teve uma reunião com as torcidas organizadas do clube, sabia que a pressão para buscar a vaga no mata-mata nacional era grande.

Ele, então, armou o time para pressionar desde os primeiros minutos. Para abrir o placar, porém, o time levou 42 minutos do primeiro tempo até balançar a rede com Gil depois de um belo cruzamento de Renato Augusto.





Depois do intervalo, foi mais determinado. Com 11 minutos, já havia feito mais dois gols. Aos seis, Yuri fez o primeiro dele com a camisa alvinegra, recebendo passe de Róger Guedes. Depois, aos 11, Renato voltou a aparecer com um belo cruzamento para Yuri marcar novamente.

O 3 x 0 no placar já seria suficiente para a classificação corintiana, mas Vitor Pereira pediu para seu time continuar pressionando para não deixar o Atlético crescer. Deu certo, sobretudo novamente pela parceria de Yuri e Renato. Aos 27, o meia deu um passe de cabeça para o atacante fazer de cobertura seu terceiro gol no jogo, o quarto dos donos da casa.

Antes do fim, Wellington Rato descontou para os visitantes, aos 42 minutos, mas já era tarde.

Na próxima fase, o Corinthians vai enfrentar o Fluminense, que empatou nesta quarta com o Fortaleza, no Maracanã, por 2 a 2. No jogo de ida, no Ceará, o time carioca havia vencido por 1 a 0.





CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz (Giuliano), Fausto Vera e Renato Augusto (Cantillo); Adson (Gustavo Mosquito), Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes). T.: Vitor Pereira





ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho (Airton); Wellington Rato, Léo Pereira (Ricardinho) e Luiz Fernando. T.: Jorginho





Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Wellington Rato (Atlético-GO), Raul Gustavo, Yuri Alberto, Giovane, Cássio (Corinthians)

Gol: Gil, aos 41min do primeiro tempo tempo, e Yuri Alberto, aos 4min, 11min e 26min do segundo tempo (Corinthians); Wellington Rato, aos 42min do segundo tempo (Atlético-GO)