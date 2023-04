Gallo elogia elenco do Londrina EC e avisa: "vamos precisar de todos"

As alterações promovidas pelo técnico Alexandre Gallo ao longo da partida contra o ABC foram cruciais para a vitória do Londrina na estreia da Série B.





O garoto Clinton fez a jogada e Diego Jardel marcou o gol no estádio do Café. Ambos entraram no decorrer do segundo tempo.



Após a partida, em entrevista coletiva, o comandante alviceleste ressaltou a importância de um elenco forte para suportar uma competição longa e difícil como a Série B.





"Vamos precisar de todos. Para mim todos têm a mesma importância, seja o primeiro ou o 31º. Eu sou um treinador que não desiste de nenhum jogador porque todos têm a sua importância", frisou.

"Estamos criando uma harmonia dentro do trabalho e criando uma família porque sempre trabalhamos com bastante respeito a todos".







Alexandre Gallo citou o exemplo do lateral Ezequiel, que chegou a ser colocado em uma lista para ser emprestado antes do Brasileiro. O jogador acabou sendo escalado como titular, em razão da lesão de Léo Morais.







