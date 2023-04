Gallo não descarta mudanças no time para o duelo entre LEC e Chapecoense

O ditado "em time que se ganha não se mexe" não é levado tão ao pé da letra pelo técnico Alexandre Gallo.





Apesar de ter ficado satisfeito com o desempenho do Londrina na estreia vitoriosa na Série B, o treinador não descartou algumas mudanças para o confronto com a Chapecoense, no domingo (23), na Arena Condá.



Publicidade

Publicidade





Se quiser repetir a formação, não há empecilhos. Os 11 titulares da primeira rodada estão à disposição - o lateral Ezequiel voltou aos treinamentos -, mas o elenco atual do alviceleste oferece outras opções ao treinador.





Gallo ganhou ainda mais duas peças com as apresentações oficiais dos atacantes Lucas Coelho e Matheus Lucas.







O comandante alviceleste frisou que uma vitória não pode apagar alguns erros que acontecem e que há muito espaço ainda para o time evoluir.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: