Jogadores do LEC doam ao Hospital do Câncer camisetas do Outubro Rosa

Jogadores do Londrina estiveram na manhã desta quinta-feira (26) no Hospital do Câncer para doação de camisas alusivas ao "Outubro Rosa". Os atletas ainda puderam visitar e conversar com pacientes em tratamento.





O uniforme oficial do LEC na cor rosa foi utilizado na entrada de campo da partida contra o Avaí, no dia 15 de outubro, no estádio do Café. A ação fez parte de um trabalho de conscientização de combate ao câncer de mama. Foram doadas ao Hospital do Câncer 11 camisas autografadas.

Publicidade

Publicidade