LEC apresenta zagueiro Jorge Pedro para a campanha na Série C

O zagueiro Pedro Jorge é o novo nome do elenco do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atleta de 21 anos chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Pedro Jorge começou sua carreira nas categorias de base do Náutico, passou por clubes do futebol nordestino, chegando ao Atlético Cearense em 2023. Neste ano, se transferiu ao Maguary-PE, onde disputou o Campeonato Pernambucano.





PEDRO JORGE, zagueiro

Nome completo: Pedro Jorge Soares Tavares de Melo

Data de nascimento: 20/12/2002 (21 anos)

Altura: 1,93m

Dominância: Destro

Instagram: @pedrojorgestm





Clubes como profissional:



2024: Londrina

2024: Maguary-PE

2023: Atlético Cearense

2023: Floresta-CE

2023: Grêmio Pague Menos-CE

2022: Grêmio Pague Menos-CE

2022: Atlético Cearense

2021: Náutico (base)