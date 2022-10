LEC fica no empate com o Grêmio e segue na briga pelo G4

Numa partida que parecia terminar ruim para o Londrina, o time conseguiu arrancar o empate e ficou no 1 a 1 com o Grêmio, neste sábado, no estádio do Café. O Tubarão não fez um bom jogo, viu o adversário sair na frente, com Diego Souza, ainda no primeiro tempo, mas em cobrança de pênalti, João Paulo garantiu a festa da torcida.



Apesar do resultado com gosto de vitória, o LEC completou cinco duelos sem saber o que é somar três pontos.

O time segue sonhando com o G4 e agora soma 47 pontos, ainda na nona colocação. A distância para o Vasco, último do grupo do acesso, é de cinco pontos, entretanto, o time carioca ainda jogará na 34ª rodada.

