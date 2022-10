LEC quer melhorar o desempenho para acabar com jejum no ataque

O Londrina pode ter novamente o seu trio ofensivo titular no jogo contra o CSA, na sexta-feira (14), no Rei Pelé, em Maceió. Com os retornos de Caprini e Leandrinho, o técnico Adilson Batista ganha opções para montar o time visando o confronto da 35ª rodada da Série B e tenta melhorar o desempenho do ataque.





Caprini tem a volta garantida após cumprir suspensão no 1 a 1 com o Grêmio. O atacante é peça fundamental do esquema do treinador alviceleste e até a rodada passada não havia ficado de fora de nenhuma partida do Brasileiro. Já Leandrinho foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

O atacante treinou normalmente na manhã de terça-feira (11) e será relacionado para viajar amanhã. Com o problema físico, Leandrinho não atuou diante do Guarani e nem contra o Grêmio. Com Caprini e Leandrinho à disposição, Adilson Batista voltará a escalar o ataque do Tubarão com os dois ao lado de Douglas Coutinho.





Nas últimas partidas, o treinador alviceleste testou outras opções no ataque, mas o desempenho não foi bom. Contra o Guarani, jogaram Coutinho e Caprini, que foi expulso ainda no primeiro tempo. Entraram no jogo Matheus Lucas e Danilo Peu, mas não agradaram.





