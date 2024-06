Líder e artilheiro do Londrina EC, Daniel Amorim reencontra o Tombense

O centroavante Daniel Amorim foi uma das principais contratações do Londrina para a Série C. Aos 34 anos, o jogador virou uma referência no elenco e um dos destaques do Tubarão até aqui no Brasileiro. Na segunda-feira (1º), vai reencontrar o Tombense, onde marcou época e é ídolo da torcida mineira.







Após alguns jogos de jejum, Amorim voltou a balançar as redes na partida contra o Botafogo-PB quando fez o gol de empate no estádio do Café. Ao lado de Maurício, o atacante é o artilheiro alviceleste na competição com três gols.



"Feliz por voltar a marcar e é muito importante porque a confiança aumenta. Mas o Londrina não é só o Daniel, é um todo. Não fujo da minha responsabilidade e sei que preciso fazer gols para ajudar nas vitórias. O mais importante é a evolução de todos porque todos estando bem eu vou estar bem também", comentou em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (26).





Com a experiência de quem já atuou por diversas equipes e várias divisões, Daniel Amorim tem exercido a sua liderança no dia a dia do clube. Com a chegada de Claudinei Oliveira, passou a ser o capitão, função que era exercida por Rafael Longuine.





"A liderança acontece naturalmente. Não é porque um jogador foi líder em um clube que ele vai chegar em outro e também será. É uma situação que os próprios jogadores vão identificando no dia a dia. Se os nossos jogadores e o Claudinei (Oliveira) me veem desta forma, agradeço a confiança e vou responder dando o meu máximo dentro de campo, orientando e sendo positivo", frisou.





