Londrina Bristlebacks enfrenta time de Curitiba pelo Paranaense de Futebol Americano

Neste domingo (2), a partir das 14h, o Londrina Bristlebacks disputa sua segunda partida no Campeonato Paranaense de Futebol Americano, contra a equipe Curitiba Lions. Realizado no Croco Stadium, em Curitiba, o jogo terá transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA) no YouTube.





O vice-presidente e atleta do Londrina Bristlebacks, Rafael Lopes Algarte, conta que o time está em intensa preparação para continuar tendo bons resultados no torneio. “Iniciamos muito bem a nossa campanha neste campeonato, vencendo o time de Cascavel, e estamos com uma expectativa muito grande de continuar com o bom desempenho e passar para a fase das semifinais. Esperamos um jogo muito disputado, difícil, mas iremos brigar muito para trazer essa vitória para Londrina”, disse.

Em sua estreia no campeonato, os Bristlebacks enfrentaram o time Cascavel Olympians, vencendo pelo placar de 14 a 7. Após a partida de domingo (2), as próximas disputas marcadas para a primeira fase da competição serão contra o Curitiba Brown Spiders, no dia 23 de abril, em Londrina, e contra o Paraná Clube Guardian Saints, na capital, em 21 de maio.





O Campeonato Paranaense de Futebol Americano é organizado pela Federação Paranaense de Futebol Americano e conta com dez times disputando a fase inicial, sendo que os quatro primeiros colocados seguirão para a segunda etapa, onde irão competir pelo título de campeão estadual. Os quatro times seguintes na classificação, entre o quinto e o oitavo lugar, entram para a disputa do Pinhão Bowl – uma competição dos times não classificados do interior do estado – e os dois últimos colocados são desclassificados.





O Londrina Bristlebacks recebe o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), sendo um dos projetos habilitados na recém divulgada lista de participantes do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Especiais (Feipe) 2023.