Londrina EC encara o caldeirão do Criciúma para manter "escalada"

Vivendo a sua melhor sequência na Série B, o Londrina tem a meta de continuar pontuando com o objetivo de seguir a sua luta para deixar a zona do rebaixamento da Série B. A missão, no entanto, não será das mais fáceis diante do Criciúma, neste sábado (12), às 15h30, no estádio Heriberto Hülse.





Enquanto o Tubarão convive com as últimas posições desde o início da Série B, o Tigre, do técnico Claudio Tencati, tem frequentado sempre o G4 e segue sendo um dos candidatos ao título. O time catarinense tem o dobro de pontos do Alviceleste - 38 a 19 - e está 13 posições acima na tabela de classificação.

Neste momento, o LEC é o 18º e a equipe carvoeira aparece em quinto. Em caso de vitória, Alviceleste pode terminar a rodada fora da ZR.





Se o rival é favorito, até por jogar em casa, com apoio maciço do torcedor, o Londrina chega para este duelo da 23ª rodada confiante e "cheio de moral" com o desempenho do returno. São três jogos e cinco pontos conquistados. O melhor momento até então do LEC no Brasileiro havia sido entre a sexta e a sétima rodadas, quando venceu Ponte Preta e Tombense.





"O time está evoluindo e os resultados mostram isso. Precisamos manter o que estamos fazendo, diminuir os erros e seguir concentrados. Temos que focar jogo a jogo e aproveitar as oportunidades que as partidas oferecem", frisou o técnico Eduardo Souza, que vai comandar o LEC pela oitava vez na competição. O aproveitamento do treinador é de 38%, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.





