Londrina EC inicia processo seletivo para contratar head de finanças

Às vésperas da apresentação do Londrina para a temporada de 2024, o clube iniciou um processo seletivo para contratar um head de finanças. A publicação na plataforma LinkedIn foi feita nesta terça-feira (2).







Esse já é um movimento da Squadra Sports, do ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, nova parceira do clube. A empresa vai assumir 90% das ações da futura SAF (Sociedade Anônima do Futebol) alviceleste. Enquanto a SAF não estiver 100% concluída, a Squadra vai gerir o futebol ao lado da diretoria executiva.

Segundo o texto, o LEC busca um profissional “altamente qualificado, motivado e estrategicamente orientado para impulsionar o sucesso do Londrina Esporte Clube”.





“Este profissional será fundamental no desenvolvimento e implementação de análises financeiras, controles internos, e na geração de insights estratégicos para orientar as decisões corporativas”, continua.





