Londrina EC quer alinhar bom desempenho com vitória contra o Tombense nesta segunda-feira

A sequência de apenas uma derrota nos últimos oito jogos comprova a evolução do Londrina na Série C. No entanto, mesmo com boas apresentações, o time deixou escapar algumas vitórias e o reflexo disso é o desconforto na tabela.







O Tubarão começou a 11ª rodada em oitavo lugar, com 16 pontos - caiu para o nono lugar com o empate do Ypiranga - 1 a 1 com o ABC -, no sábado, na abertura da rodada -, e precisa vencer o Tombense nesta segunda-feira (1º), às 20h, no estádio do Café, para não ver ameaçada a sua classificação para a segunda fase. O time mineiro é rival direto e tem 17 pontos.



"Estamos sendo melhores que os adversários e dominando grande parte dos jogos. Não podemos ceder o resultado quando jogamos melhor. Precisamos caprichar mais na hora de fazer o gol e definir a partida quando estamos melhores. Senão podemos pagar caro como aconteceu em alguns jogos", frisou o técnico Claudinei Oliveira.





Já sob o comando de Claudinei, o Londrina dominou as ações na derrota para o Ferroviário e nos empates contra o Volta Redonda e o Botafogo-PB, na última rodada. Pontos desperdiçados e que hoje deixariam o time em uma situação bem mais tranquila em termos de classificação.

Faltando nove jogos para o fim da primeira fase, o LEC projeta a necessidade de pelo menos mais 14 pontos para se classificar. O atual aproveitamento do Tubarão é de 53%.





"Precisamos manter o desempenho, mas alinhar com o resultado", apontou o centroavante Daniel Amorim, artilheiro alviceleste com três gols.





"Temos trabalhado no dia a dia para melhorar e sermos mais efetivos na hora do jogo. O Londrina tem sido muito forte dentro de casa, com apenas uma derrota. Os bons jogos nos deixam confiantes para esta partida."





