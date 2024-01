Londrina EC treina em período integral para estreia no Paranaense

O Londrina não tem tempo a perder. Após a reapresentação do elenco na quarta-feira (3), o grupo terá duas semanas para ficar pronto para a estreia do Campeonato Paranaense, no dia 18. E não será jogo fácil, já que o Tubarão enfrenta o Operário, em Ponta Grossa.







A preparação do jovem elenco do LEC passará pelo trabalho do novo preparador físico Quintiliano Lemos, que traz na bagagem mais de 20 anos de Cruzeiro. Em entrevista à TV LEC, Lemos falou sobre a expectativa para seu trabalho no Alviceleste com o técnico Emerson Ávila, que já foi seu parceiro em outros clubes.

“Eu acho que sou um preparador físico bem experiente, trabalhei com grandes nomes do futebol brasileiro, Felipão, Vanderlei [Luxemburgo], Paulo Autuori, Oswaldo de Oliveira,. E PC [Gusmão], Adilson [Batista], que estiveram aqui”, afirmou, ressaltando que espera fazer um bom trabalho ao lado de Ávila no Tubarão.





O fato de já ter trabalhado com o treinador traz “tranquilidade e facilidade”. "É uma dobradinha que pode render bons frutos em Londrina. Eu e o Emerson, além de trabalharmos juntos, somos grandes amigos, de famílias amigas. Trabalho com ele desde a época do Cruzeiro, estivemos juntos no Pouso Alegre, no Betim, e [tem] a facilidade de estar no dia a dia junto, de saber o estilo de jogo que ele gosta de implantar nas equipes. Eu faço tudo em função do trabalho dele.”







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: