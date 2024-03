Londrina EC vai viajar mais de 30 mil quilômetros para jogar a Série C

O Londrina vai rodar bastante para tentar voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. A maratona para disputar a Série C vai levar o Tubarão às cinco regiões do País e a nove cidades somente na primeira fase. Serão mais de 30 mil quilômetros percorridos pelo Alviceleste na disputa da fase de classificação.







O LEC jogará na primeira fase 10 partidas como mandante no estádio do Café e outras nove como visitante.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Tubarão fará três viagens para o Nordeste (Aracaju, Fortaleza e Natal), uma para o Norte (Belém), uma para o Centro-Oeste (Aparecida de Goiânia), duas para o Sudeste (São João del-Rei (MG) e Araraquara (SP), e duas para o Sul (Porto Alegre e Florianópolis). No total, o Londrina vai percorrer 31.938 quilômetros, levando em conta as viagens de ida e volta, por via terrestre.







O maior deslocamento será para enfrentar o ABC, em Natal. A capital potiguar está a 3.266 quilômetros de Londrina. Na sequência, aparecem Fortaleza (3.254), Belém (2.874) e Aracaju (2.470). A capital de Sergipe é o palco da estreia alviceleste diante do Confiança, em 20 de abril.

Publicidade





O Londrina vai jogar ainda em outras duas capitais. Porto Alegre, a 1.125 quilômetros de Londrina, casa do São José, e Florianópolis, que fica a 690 quilômetros de Londrina, onde o adversário será o Figueirense.





Serão três destinos para o interior. Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, e que fica a 890 quilômetros. O adversário será a Aparecidense. São João del-Rei, localizada a 993 quilômetros de Londrina, é casa do Athletic. A cidade mineira está a 190 quilômetros de Belo Horizonte. A viagem mais curta será para Araraquara, distante 407 quilômetros de Londrina, onde o Tubarão enfrentará a Ferroviária.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: