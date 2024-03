Londrina EC volta aos treinos e anuncia primeiro reforço para a Série C

Depois de uma folga de oito dias, o elenco do Londrina retornou aos treinamentos na terça-feira (19), E como novidade o clube anunciou o seu primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro da Série C. O meia Giancarlo já participou do primeiro treinamento e firmou contrato com o Tubarão até o fim da temporada.







Aos 24 anos, Giancarlo é gaúcho e foi revelado na base do Bahia, onde jogou até 2019. Como profissional, acumulou passagens por clubes do Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul, como Operário (MT), União Rondonópolis (MT), XV de Jaú, Vocem, Novo Hamburgo e Aimoré.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Seu último clube, em 2024, foi o Atlético Alagoinhas (BA), onde jogou nove partidas, marcou quatro gols e ainda conseguiu uma assistência. Giancarlo chega para disputar posição com Rafael Longuine, titular e um dos destaques no Campeonato Paranaense.





O Alviceleste trabalha para anunciar novos reforços ao longo da semana.



Publicidade





RETORNO





O técnico Emerson Ávila avaliou como importante o período de folga para os jogadores e frisou que o período de 30 dias até o início da Série C será importante para uma boa preparação, algo que não foi possível realizar para o Paranaense.

Publicidade





"Vamos trabalhar com sessões mais extensas, trabalhos de força e outras atividades que não conseguimos fazer na pré-temporada, em razão do tempo curto. Logo teremos alguns amistosos para termos um bom padrão e irmos definindo a equipe", comentou.





"Teremos tempo agora e esperamos usar bem este período para tirar o máximo que pudermos da individualidade de cada um e ter uma equipe com padrão, volume de jogo e que seja protagonista para buscarmos vitórias dentro e fora de casa".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: