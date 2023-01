Londrina encara o Operário sem direito a erro no Estádio do Café nesta quinta-feira

A temporada 2023 mal começou e o Londrina já vive o seu primeiro momento de turbulência no ano.





Reflexo dos três jogos sem vencer no Campeonato Paranaense, que colocam o Tubarão na incômoda nona colocação do Estadual, com apenas um ponto. O clima de pressão e cobrança norteia o confronto desta quinta-feira (26) contra o Operário, às 20h, no estádio do Café.



O LEC foca todas as suas atenções neste duelo e aposta como um divisor de águas para reagir na competição. Só os três pontos vão trazer de volta a tranquilidade e a confiança, sobretudo ao técnico Edinho, já ameaçado no cargo.





O próprio treinador reconheceu que uma nova derrota pode significar a sua saída prematura do clube. Para manter o emprego, Edinho terá que superar os vários problemas de contusão que tem e colocar um time competitivo em campo.

"Perdemos peças importantes e não conseguimos repetir a formação. Este é o nosso desafio. Temos um time que briga, que luta e que tem vergonha na cara. E mesmo com todas as dificuldade vamos estar muito bem preparados para a partida", prometeu o comandante alviceleste.





O Londrina quer deixar para trás a péssima atuação na derrota para o Cianorte na rodada passada e se espelhar nas duas partidas iniciais, quando não ganhou, mas produziu bom futebol.





