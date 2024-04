Londrina Esporte Clube anuncia lateral-direito Maurício para disputa na Série C

O lateral-direito Maurício é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 22 anos chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.





Natural de Teófilo Otoni-MG, o atleta fez sua categoria de base e profissional no futebol mineiro e também com passagem pelo futebol português. Em 2024, Maurício atuou pelo Villa Nova-MG pelo Campeonato Mineiro e Copa do Brasil.



MAURÍCIO, lateral-direito



Nome completo: Maurício Junior Lima Rodrigues

Data de nascimento: 11/05/2001 (22 anos)

Cidade que nasceu: Teófilo Otoni-MG

Altura: 1,70m

Dominância: Destro

Instagram: @mauricio_mucuri01





Clubes como profissional:



2024: Londrina



2024: Villa Nova-MG

2023: Coimbra-MG

2023: Leixões-POR

2022: Coimbra-MG

2021: Coimbra-MG (base)