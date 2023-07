Londrina Futsal atropela o Rio Branco, por 10 a 1, pelo Estadual

A equipe do Londrina Futsal recebeu na noite deste sábado (29), no Ginásio Anhanguera/ Unopar Piza, em Londrina-PR, o Rio Branco, em partida da 7ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paranaense Série Ouro e venceu pelo placar de 10 a 1. Bruna (4x), Dany (2x), Glória, Vanessa Leal, Tamy e Bia marcaram os gols da partida. Com o resultado, o LEC tem que aguardar o encerramento da rodada para saber em que posição irá ficar com 10 pontos. O próximo jogo será no sábado (05), às 18h, novamente no Ginásio Anhanguera/ Unopar Piza, contra o Unidep/ Pato Branco, pela Liga Feminina de Futsal (LFF).

Aos 2:57’, Dany aproveitou o rebote para abrir o placar. Com 7:55’, Glória finalizou cruzado no canto direito para ampliar. Aos 10:07’, em falta ensaiada, Fernandinha ajeitou para Bruna, que soltou um míssil, fazendo o terceiro gol.

Com 11:36’ Fernandinha bateu cruzado, a goleira espalmou e Dany completou para o gol. Já no segundo tempo, faltando 16:12, Dany fez jogada pela esquerda e tocou para Vanessa Leal, que dentro da área fez o quinto.

Aos 4:08’, Bruna saiu na cara da goleira e tocou por baixo, fazendo o sexto tento da partida. Pouco mais de um minuto depois, Bruna avançou e bateu na saída da goleira, marcando mais um gol.

Com 10:09, Bruna tocou em Bia, que devolveu para a camisa 4, que encheu o pé, acertou um lindo chute e marcando o oitavo. Menos de 20 segundos depois, Bruna arrancou e tocou dentro da área para Tamy, que completou.

Aos 11:07’, Bia arrancou e na saída da goleira, deu um tapa no cantinho. Faltando 1:20’, Jade fez o gol de honra para a equipe visitante. E com menos de 2 segundos para o final, Gi defendeu um pênalti, fechando o placar em 10 a 1.