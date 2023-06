Londrina prioriza contratações de laterais e volantes para reforçar elenco

O Londrina espera contratar entre cinco ou seis reforços pensando na segunda parte da Série B. O Alviceleste já monitora o mercado e será possível inscrever novos jogadores na competição a partir do dia 3 de julho, na abertura da segunda janela de transferências da temporada. Até lá o Tubarão fará mais três partidas no Brasileiro: Avaí, Juventude e CRB.







Com um pouco mais de tempo para conhecer o elenco, o técnico PC Gusmão tem uma lista das principais carências do grupo e de possíveis nomes que podem aparecer no clube no segundo semestre. "A lateral-esquerda é uma carência, assim como a direita também. Precisamos de volantes também", frisou o treinador alviceleste.

"Mas podemos ter a saída de alguns atletas. Jogadores nossos têm chamado a atenção do mercado nacional e internacional. Temos que estar atentos para repor estas possíveis saídas também".







