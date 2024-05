Londrina vai sediar a 12ª edição dos Parajaps de 29 de maio a 2 de junho

A cidade de Londrina será sede da etapa final dos Parajaps (Jogos Paradesportivos do Paraná), edição 2024, que acontecerá de 29 de maio a 2 de junho.





São esperados mais de 2,1 mil participantes, entre atletas e comissão técnica, vindos de 66 municípios paranaenses, um número recorde de participantes desde a criação da competição. Em 2023, estiveram presentes 2 mil atletas de 49 municípios do Paraná.

Nesta etapa, serão definidos os campeões do atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha paralímpica, dragon boat, futsal paradesportivo, goalball, golf 7, handebol, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, paratênis de mesa, rugby em cadeira de rodas, tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado e xadrez.







A delegação londrinense contará com 21 dirigentes, técnicos das delegações, e 137 atletas que disputarão 11 modalidades: atletismo, dragon boat, futsal para surdos, goalball, natação, badminton, canoagem, ciclismo, taekwondo, tênis de mesa e xadrez.

Ao todo, 427 equipes de todo o estado participarão de 18 modalidades, cada uma com adaptações específicas para atender as pessoas com deficiência. São modalidades direcionadas para DF (deficientes físicos), DA (auditivos), DI (intelectuais), DV (visuais), com SD (Síndrome de Down) e TEA (Transtorno do Espectro Autista).