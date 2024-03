Marcação alta e pressão são trunfos do Londrina EC para jogo em Curitiba

A vitória do Londrina por 1 a 0 sobre o Athletico foi considerada pelo próprio técnico Emerson Ávila a melhor apresentação do Tubarão na temporada.





Com um futebol eficiente, de volume ofensivo e muita marcação, o Alviceleste conseguiu se impor diante do até então único invicto do Paranaense e abriu vantagem na disputa das quartas de final.



Embalado com três vitórias consecutivas, a missão do LEC agora é conseguir manter o mesmo desempenho na segunda partida neste domingo (10), às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba, e voltar classificado para a semifinal. O Alviceleste joga pelo empate.





Uma das marcas do Londrina no jogo de ida foi a marcação alta e a pressão após perder a posse de bola. Isso dificultou muito as ações do Athletico, que praticamente não conseguiu criar lances perigosos de ataque. A meta agora é repetir isso fora de casa.

"É possível sim manter a mesma postura. Nosso time está bem concentrado e entendendo bem o que o professor está pedindo. Temos total condição de jogar de igual para igual lá e conseguir a classificação", afirmou o atacante Henrique, autor do gol da vitória no último sábado.





Henrique não é titular, mas tem sido peça importante ao entrar no decorrer dos jogos. Além do gol contra o Athletico, o atacante marcou também no empate com o Coritiba.

"Jogar contra times de alto nível a motivação é maior. Mas, independentemente do adversário, entro sempre com a mesma vontade de ajudar a minha equipe. Fico feliz em ter marcado nestes dois jogos e espero continuar ajudando neste momento decisivo", apontou.





"Foi um gol muito importante por nos dar uma vantagem, mas sabemos do adversário que vamos encontrar, da torcida e vamos muito motivados para voltar com a classificação."





