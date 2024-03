Londrina EC conquista três vitórias seguidas depois de dois anos

A vitória por 1 a 0 sobre o Athletico na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense quebrou mais um jejum do Londrina na temporada. O Tubarão não vencia três jogos consecutivos desde o Estadual de 2022.







O triunfo sobre o rubro-negro dá vantagem ao Alviceleste de jogar pelo empate no jogo da volta, no domingo (10), às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba, para chegar à semifinal. Antes do Furacão, o LEC havia vencido o Azuriz por 5 a 2 e o Maringá por 3 a 1, também no estádio do Café.

A última vez que o Londrina havia vencido três confrontos consecutivos tinha sido nas três primeiras rodadas do Paranaense 2022. O Tubarão, que era comandado por Vinícius Eutrópio, ganhou do Maringá por 2 a 1, fez 1 a 0 no São Joseense e passou pelo Azuriz, em Pato Branco, por 1 a 0.





Naquele ano, o Alviceleste chegou pela última vez também na segunda fase do Estadual. Já sob o comando de Adilson Batista, o LEC enfrentou o Athletico em duas partidas. Ganhou no Café por 1 a 0, perdeu na Arena por 2 a 1 e foi eliminado nos pênaltis.

No Paranaense do ano passado, o Tubarão venceu somente duas vezes e terminou em 10º lugar. O LEC não conseguiu uma sequência vitoriosa também nas duas últimas edições da Série B. Apesar da boa campanha de 2022 - terminou em nono lugar -, o time de Adilson Batista não conseguiu ganhar três jogos consecutivos.





E no ano passado, o Londrina fez uma péssima campanha, terminou na penúltima posição, foi rebaixado e o máximo que conseguiu foram duas vitórias seguidas entre a sexta e a sétima rodadas.

PREPARAÇÃO





O LEC voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (4) e o técnico Emerson Ávila tem até o sábado para preparar e definir a equipe. A delegação alviceleste viaja no sábado à tarde para Curitiba.





O treinador ganhou três opções a mais para escalar o time na capital. O zagueiro Luís Felipe e o volante Riquelmy, cumpriram suspensão automática e retornam.





