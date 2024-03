Técnico ganha novas opções para escalar o Londrina EC para a decisão em Curitiba

O técnico Emerson Ávila ganha opções a mais para montar o time do Londrina para o jogo decisivo contra o Athletico, domingo (10), na Ligga Arena, em Curitiba. A partida define a classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense e o Tubarão joga pelo empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0.







O treinador tem a volta de dois titulares que estavam suspensos e não jogaram no estádio do Café. O zagueiro Luís Felipe e o volante Riquelmy. A tendência é que eles retornem nas posições de Darlan e Victor Hugo, respectivamente.



O zagueiro Frazan voltou a ser relacionado no último sábado após um mês no departamento médico em tratamento de uma lesão no joelho. O jogador participou dos minutos finais da partida contra o Athletico, mas deve seguir como opção no banco de reservas no próximo jogo.





Emerson Ávila não promoverá outras alterações na equipe e o LEC deve ir a campo com Neneca; Thiago Ennes, Luís Felipe, Davi e Pedro Cacho. Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine. Calyson, Everton Moraes e Peu.





Com a vitória na primeira partida por 1 a 0, o Alviceleste joga por um empate no domingo para se classificar. O Athletico precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar direto. Caso vença por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.





