Na reta final da Série B, Londrina EC enfrenta rivais que brigam pelo acesso

Se por si só a vida do Londrina já não está fácil na Série B, a tabela da reta final da competição não ajuda em nada o Tubarão na sua luta para tentar fugir da zona do rebaixamento.





Nas últimas seis rodadas da competição, o Alviceleste vai enfrentar cinco equipes que estão na briga por uma vaga na Série A na próxima temporada, a começar pelo Juventude, adversário de sábado (21), em Caxias do Sul.

Nos últimos seis jogos, o Londrina enfrenta CRB, Guarani e Novorizontino no estádio do Café e visita Juventude, Vila Nova e Botafogo-SP. Desses rivais, apenas o time de Ribeirão Preto não aspira a mais nada na parte de cima da tabela. O clube paulista está no meio da classificação, em 12º, com 40 pontos.





Rival da próxima rodada, o Juventude é o quarto colocado, com 55 pontos. Após empatar no último jogo com o Sport por 2 a 2, o time gaúcho projeta vencer mais três partidas para carimbar o seu retorno à elite do futebol brasileiro, de onde caiu no ano passado.

Na sequência, o LEC terá dois confrontos no estádio do Café: CRB e Guarani. O time alagoano é o 10º, com 49 pontos, a seis do G4. Com 18 pontos ainda em disputa, a equipe de Maceió segue na luta pelo acesso.





Já o Bugre é o quinto colocado, coladinho no G4, com 54 pontos.

Na 36ª rodada, o Londrina vai a Goiânia para encarar o Vila Nova, atual nono colocado, com 51 pontos. Na penúltima rodada, o rival será o Novorizontino, que está em sexto lugar, com 53. O G4 atual da Série B tem Vitória (61), Sport (56), Atlético-GO (56) e Juventude (55).





"Não podemos tapar o sol com a peneira porque sabemos que esses jogos têm mais dificuldade, até porque são equipes que estão bem moralmente. Sabemos que serão jogos extremamente difíceis e a gente espera que possa fazer grandes jogos", frisou o técnico Roberto Fonseca.





