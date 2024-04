Na reta final de treinos, Londrina EC intensifica preparação para a estreia na Série C

A pouco mais de uma semana da estreia na Série C, o Londrina intensifica a sua preparação e quer aproveitar da melhor maneira possível os últimos dias de trabalho para entrosar o elenco e começar bem a competição. O ponta pé inicial do LEC no Brasileiro será contra o Confiança, em Aracaju.







A penúltima semana de treinamentos termina neste sábado (13) com mais um jogo-treino. Até agora o Tubarão fez uma partida amistosa e dois jogos-treinos na sua programação , que começou no dia 19 de março, após a eliminação no Campeonato Paranaense.

Desde a volta aos trabalhos o técnico Emerson Ávila viu o elenco ser bastante modificado com a saída de vários jogadores e a contratação de nove reforços. "A nossa expectativa é muito boa. Temos um grupo bom e que está crescendo e evoluindo a cada treino. Estamos melhorando o entrosamento e tenho certeza que faremos uma grande estreia", frisou o zagueiro João Maistro, um dos reforços para a Série C.





Maistro pertence ao Atlético-GO e jogou o último Paulista emprestado pelo Santo André. O jogador tem treinado na equipe titular e se adaptado bem ao esquema de três zagueiros implantado pelo treinador .





"Sou acostumado nesta formação. Sou uma zagueiro rápido e, por isso, já joguei neste sistema em outros clubes. A Série C é muito disputada e cada espaço do campo vai ter um duelo e precisamos vencê-los. A formação com três zagueiros nos deixa mais sólidos e protegidos", comentou.





