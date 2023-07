Londrina vence o San Lorenzo por 4 a 2 na estreia na Copa Mundo de Futsal Feminina

O Londrina Futsal estreou com vitória na Copa Mundo de Futsal Feminina na manhã desta terça-feira (4) por 4 a 2 diante do San Lorenzo - ARG.





O jogo aconteceu na arena Albertina Salmon, em Paranaguá (Litoral), e era válido pela 1ª rodada do Grupo A da competição. Os gols das meninas do LEC foram de Bruna (2x), Dany e Glória. Já o time argentino marcou com Silvera Árias e Fonseca Gimenéz.

Publicidade





O time londrinense volta à quadra nesta quarta-feira (5), às 20h, contra o Rio Branco, pela 2ª rodada do Grupo A.





A ala Dany, do Londrina, foi escolhida a MVP (Most Valuable Player, em inglês, sigla que significa "Jogador Mais Valioso") da partida.