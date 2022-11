Ferrari usada por Schumacher em 2003 é leiloada por R$ 68,2 milhões

A Ferrari utilizada pelo ex-piloto alemão Michael Schumacher no título mundial de 2003 foi leiloada nesta quarta-feira (9) por US$ 13,2 milhões (R$ 68,2 milhões).





O monoposto da escuderia italiana, que é o chassi 229, foi usado pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1 em nove corridas ao longo da temporada de 2003. O alemão ganhou cinco provas com esse carro.

O evento, que teve a histórica F2003-GA como grande destaque, ocorreu em Genebra, na Suíça, e foi organizada pela casa de leilões Sotheby's.

"Este carro notável alcançou um preço recorde para um monoposto da Fórmula 1 da era moderna", disse o leiloeiro da Sotheby's.





O valor arrecadado pela venda do carro de Schumacher superou as expectativas da casa de leilões, já que era esperado uma quantia de cerca de US$ 9 milhões.





A identidade do comprador da Ferrari do lendário piloto alemão não foi revelada pela Sotheby's.