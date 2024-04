Palmeiras x Corinthians no sub-18 de futsal acaba em pancadaria

A final do Campeonato Metropolitano Sub-18 de futsal neste sábado (27), entre Palmeiras e Corinthians, terminou antes do apito final com uma pancadaria generalizada.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Palmeiras estava vencendo por 5 a 2 quando uma discussão entre os jogadores resultou em uma briga com invasão de torcedores na quadra do ginásio Presidente Ciro II, na Penha, zona leste de São Paulo.

Publicidade



A menos de dois minutos para o fim do jogo, o Corinthians perdeu a bola no campo de ataque até que os jogadores começaram a se empurrar.



Com isso, uma grande briga começou na quadra. Os torcedores que acompanhavam na arquibancada entraram na quadra e começaram a agredir os jogadores menores de idade. A partida terminou com uma pancadaria generalizada.

Publicidade



Na súmula da partida, o árbitro Felipe de Fabio Ventura destaca a falta de policiamento preventivo. A partida é considerada suspensa temporária ou definitivamente.



O Palmeiras publicou uma nota oficial com duras críticas à Federação Paulista de Futebol de Salão.

Publicidade



O clube afirmou que alguns jogadores do time - menores de idade - ficaram feridos com as agressões de torcedores e exigiu o adiamento das partidas da categoria sub-16 e sub-14 do mesmo torneio. O Palmeiras informou ainda que vai registrar boletim de ocorrência e pediu punição à Federação e aos agressores.



O UOL entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol de Salão, que organiza o torneio, e aguarda o retorno.