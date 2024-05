Filho de LeBron diz não sonhar em jogar com o pai na NBA

Bronny, filho de LeBron James, comentou que compartilha o mesmo sentimento do pai sobre jogarem juntos na NBA.



Bronny foi sincero ao afirmar que nunca sonhou em jogar com Lebron, apesar do pai já ter falado sobre essa possibilidade algumas vezes.

"Não, nunca [sonhei em jogar com LeBron]. Meu sonho sempre foi apenas fazer meu nome e chegar à NBA, que é o objetivo final de todos que estão aqui. Nunca pensei em jogar apenas com meu pai, mas é claro que ele já falou sobre isso algumas vezes. Mas, sim, não penso muito nisso", disse.



Lebron expressou o desejo de jogar ao lado de seu filho mais velho, Bronny James, antes de se aposentar. O jovem, de 19 anos, afirmou que seu sonho sempre foi fazer seu nome e chegar à NBA.

Meu último ano será jogando com meu filho. LeBron James em 2022.



Bronny, armador da Universidade da Carolina do Sul, recebeu o aval médico para atuar na NBA após ter sofrido uma parada cardíaca há dez meses. Ele está disponível na lista de 60 jogadores a serem escolhidos no Draft.



Lebron, aos 39 anos, está se aproximando da aposentadoria e pode realizar seu desejo de jogar ao lado do filho. Os Lakers estão abertos a escolher Bronny no próximo draft como incentivo para manter a estrela da NBA no time.