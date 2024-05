Pabllo Vittar assina nova coleção de uniformes da liga americana de futebol

Pabllo Vittar desenhou a nova linha de uniformes pré-partida da MLS, a liga americana de futebol profissional. A coleção celebra o mês do orgulho LGBTQIA+.



A cantora incluiu a frase em português "sem confiança, não há nada" nas costas das camisas. As peças são prateadas e também exibem a frase "o amor une" na frente. As peças podem ser adquiridas no site da MLS e custam a partir de 59 dólares, cerca de R$ 307 na cotação atual.



Orgulho é algo muito importante para mim, então estou profundamente honrada de criar uma coleção com a Adidas para celebrar nossa comunidade. Meu objetivo é expandir as lentes pelas quais somos vistos: uma paleta de cores que incorpora e celebra o grande espectro de identidades em nossa comunidade e a cultura por ela influenciada. Pabllo Vittar