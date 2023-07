Wimbledon: Bia Haddad vence mais uma e avança à 3ª rodada inédita

A tenista brasileira Beatriz Haddad, atual número 13 do mundo, vai disputar no próximo sábado (8), pela primeira vez na carreira, a oitava rodada do Torneio de Wimbledon (Inglaterra), um dos quatro Grand Slam (torneio de maior pontuação) no circuito mundial). Nesta quinta-feira (6), a atleta emplacou a segunda vitória seguida de virada ao bater a romena Jaqueline Cristian (133ª no ranking), por 2 sets a 1 (4/6 6/2 6/4), após 2h30 de embate. A brasileira volta à quadra no sábado (8) – em horário ainda a der definido - contra outra romena: Sorana Cirstea (37ª).





"Feliz pela minha briga, mais uma vez eu dei um jeito de ganhar mesmo não me sentindo bem. Fui um pouco 'resultadista' e isso fez o meu nível baixar bastante. Fui conservadora, mas agora tenho a oportunidade de melhorar o meu tênis. Não jogo simples amanhã, mas vou ver se jogo dupla, é mais uma oportunidade para melhorar as coisas", disse Haddad, que jogará ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, contra a parceria da japonesa Makoto Ninomiya com a espanhola Cristina Bucasa, às 7h (horário de Brasília) de sábado (8).

