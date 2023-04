Por problemas de documentação, Londrina EC desiste de atacante

O Londrina sofreu uma baixa no seu elenco a 10 dias do início da Série B. O atacante Vitor Feijão não ficará no clube para o Brasileiro em razão de problemas na documentação com ao seu último clube, na Bielorrússia.





O jogador não conseguiu a liberação do seu vínculo a tempo de ser inscrito na competição nacional.

Publicidade

Publicidade





A janela de transferências no futebol brasileiro para atletas que estavam atuando fora do país fechou nesta segunda-feira (3) e, com isso, o LEC desistiu da contratação. Vitor Feijão foi um dos primeiros reforços a começar a treinar para a Série B e chegou a ser apresentado oficialmente.





Sem Vitor Feijão, o LEC vai em buscar de um outro atacante para repor o elenco. O nome a ser anunciado deve ser de Iago Dias, 29 anos, ex-Coritiba. O atacante ficou no Alto da Glória entre 2016 e 2019 e jogou o último Campeonato Paulista pelo São Bento.





Já a situação do centroavante Douglas Coutinho segue indefinida.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: