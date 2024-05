Técnico do Londrina EC valoriza empate e diz que time está "achando um caminho"

O resultado contra o Volta Redonda não era o que o torcedor gostaria. O 1 a 1 no estádio do Café evitou que o Londrina conseguisse a sua terceira vitória consecutiva e ultrapasse o rival na classificação da Série C .





Apesar de uma certa frustração, o técnico Claudinei Oliveira valorizou o ponto conquistado e saiu satisfeito novamente com o desempenho.



Após seis rodadas, o Tubarão é o oitavo colocado, com nove pontos, dos quais oito foram conquistados nas últimas quatro partidas - duas vitórias e dois empates.





"Pegamos dois adversários muito difíceis e que ficaram perto do acesso no ano passado. Sabíamos que contra o Volta Redonda seria uma partida complicada também e fizemos um bom jogo, com mais volume, mais chances de gol e atacando o adversário grande parte do tempo", frisou Claudinei.

Para o comandante alviceleste, o time teve oportunidades para virar a partida no último domingo e conquistar mais três pontos.





"O importante é que estamos achando um caminho. Em três rodadas, fizemos sete pontos e fomos protagonistas nos dois jogos em casa e poderíamos ter vencido os dois", afirmou o técnico, se referindo aos confrontos contra São Bernardo e Volta Redonda.

"Estamos implantando uma forma diferente de jogar, que é pressionar o tempo todo, marcar alto. E, apesar do pouco tempo, estou bem satisfeito com o retorno dos jogadores e muito otimista e animado. Estamos semeando coisa boa para colher coisa boa lá na frente."





Depois de encarar dois adversários que estão no G8 - o São Bernardo é o quarto, com 11, e o Volta Redonda é o sétimo, com 10 - o LEC terá pela frente dois rivais que ainda não venceram e estão entre os últimos.





No sábado (1º), o Tubarão visita o Ferroviário, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O time cearense é o 18º, com apenas um ponto.





